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Общество

Количество пользователей личного кабинета "Мое здоровье" на Госуслугах в Нижнем Новгороде увеличилось в 71 раз

23 сентября 2019 13:12  [90] Общество

Количество нижегородцев, посетивших личный кабинет "Мое здоровье" на портале Госуслуг увеличилось в 71 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.

За период с января по июль 2019 года личный кабинет посетили 5 257 человек.

В рамках данного сервиса можно получить сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, уточнить прикрепление к той или иной поликлинике, оформить полис ОМС, получить сведения о страховой медицинской организации, выдавшей полис обязательного медицинского страхования, записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом и т.д.

"Человек получает подробную справку о том, какие медицинские услуги в рамках системы ОМС он получал, какова их стоимость для государства",- пояснила Светлана Малышева

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