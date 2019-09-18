Количество пользователей личного кабинета "Мое здоровье" на Госуслугах в Нижнем Новгороде увеличилось в 71 раз

Количество нижегородцев, посетивших личный кабинет "Мое здоровье" на портале Госуслуг увеличилось в 71 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области Светлана Малышева.
За период с января по июль 2019 года личный кабинет посетили 5 257 человек.
В рамках данного сервиса можно получить сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, уточнить прикрепление к той или иной поликлинике, оформить полис ОМС, получить сведения о страховой медицинской организации, выдавшей полис обязательного медицинского страхования, записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом и т.д.
"Человек получает подробную справку о том, какие медицинские услуги в рамках системы ОМС он получал, какова их стоимость для государства",- пояснила Светлана Малышева
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