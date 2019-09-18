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Бизнес

"Единая Россия" выработала методы борьбы с недобросовестными коллекторами

23 сентября 2019 14:13  [50] Бизнес

В партии "Единая Россия" выработали методы борьбы с недобросовестными коллекторами. Об этом сообщили в НРО партии со ссылкой на координатора партпроекта "Народный контроль", депутата Государственной думы Анну Кувычко.

В числе методов - создание совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единого публичного реестра жалоб на организации.

Также в рамках партпроекта "Народный контроль" в октябре пройдут общественные обсуждения с привлечением экспертов для выработки концепции такого реестра и механизмов защиты добросовестных участников рынка от подобных действий.

Кроме того, предлагается открыто публиковать в СМИ названия компаний, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов.

"В ходе реализации партпроекта "Народный контроль" мы неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие. Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ. Единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб позволит оперативно инициировать проверки нарушителей", - пояснила Анна Кувычко.

По словам парламентария, в ближайшее время на площадке "Народного контроля" пройдут обсуждения с участием экспертов, в ходе которых будет выработана концепция такого реестра и возможные механизмы защиты от репутационного ущерба, возникающие у добросовестных участников рынка в связи такими практиками и действиями.

"Эти предложения будут направлены в профильные органы. Помимо этого, в октябре "Народный контроль" запустит "горячие линии" в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области", - отметила координатор партпроекта.

Она добавила, что в адрес Союза журналистов России направлено обращение с просьбой в публикациях, касающихся действий недобросовестных коллекторов, указывать компании, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов

"Угроза репутационного ущерба будет самым действенным способом профилактики нарушений", - считает Анна Кувычко.

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