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Общество

РЖД открыла продажи билетов на модернизированный "Сапсан" Нижний Новгород-Москва- Санкт-Петербург

23 сентября 2019 15:04  [88] Общество

ОАО "РЖД" 23 сентября 2019 года открыло продажи билетов на модернизированный "Сапсан" Нижний Новгород-Москва- Санкт-Петербург. Поезд начнет курсировать по маршруту с 18 декабря в составе поезда № 760А Москва – Санкт-Петербург. Отправление в 09:40.

В этом году компания отмечает десятилетие регулярного движения высокоскоростных поездов "Сапсан" между Санкт-Петербургом и Москвой, которое было открыто в декабре 2009 года. К этому событию приурочены изменения как в интерьере модернизированного поезда (замена обивки и чехлов кресел, цветовое оформление салонов), так и изменения, направленные на повышение комфорта в пути следования. Учитывая пожелания пассажиров, в креслах предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы.

В поезде произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы. Для самых маленьких пассажиров организована детская зона с игровым уголком в вагоне № 10, а в туалетной комнате вагона № 9 появился пеленальный столик.

В первую очередь, при модернизации поезда инженеры руководствовались пожеланиями пассажиров, которые неоднократно обращали внимание на отсутствие розеток и возможности регулировки освещения, выражали желание предусмотреть больше комфорта для пассажиров с детьми. Благодаря отзывам клиентов были приняты решения о введении новшеств, а для выбора дизайнерского решения в оформлении ОАО "РЖД" проводило голосование в сети Интернет.

Весной этого года сообщалось, что нижегородцы стали чаще ездить на "Ласточках".

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