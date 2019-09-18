Гражданка Узбекистана зарегистрировала новорожденного на чужой паспорт в Нижнем Новгороде Общество

Гражданка Республики Узбекистан зарегистрировала новорожденного на чужой паспорт в Нижнем Новгороде. По требованию прокуратуры Нижегородского района принято решение о внесении изменений в актовую запись о рождении ребенка.

Установлено, что при поступлении в родильный дом она предоставила паспорт своей соседки, гражданки Киргизской Республики. Впоследствии данный факт послужил причиной искажения персональных данных мальчика, внесения в документы новорожденного неверных данных о матери.

Для подтверждения родства ребенка и биологической матери потребовалось проведение экспертизы. Дело было направлено в суд.

Судом принято решение о внесении изменений в актовую запись о фамилии, отчестве ребенка, а также об указании в качестве матери данных гражданки Республики Узбекистан, фактически родившей мальчика. Решение суда в законную силу не вступило.