Гражданка Узбекистана зарегистрировала новорожденного на чужой паспорт в Нижнем Новгороде

Гражданка Республики Узбекистан зарегистрировала новорожденного на чужой паспорт в Нижнем Новгороде. По требованию прокуратуры Нижегородского района принято решение о внесении изменений в актовую запись о рождении ребенка.
Установлено, что при поступлении в родильный дом она предоставила паспорт своей соседки, гражданки Киргизской Республики. Впоследствии данный факт послужил причиной искажения персональных данных мальчика, внесения в документы новорожденного неверных данных о матери.
Для подтверждения родства ребенка и биологической матери потребовалось проведение экспертизы. Дело было направлено в суд.
Судом принято решение о внесении изменений в актовую запись о фамилии, отчестве ребенка, а также об указании в качестве матери данных гражданки Республики Узбекистан, фактически родившей мальчика. Решение суда в законную силу не вступило.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+