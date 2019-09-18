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Общество

Сети и котельные нижегородского "Теплоэнерго" полностью переведены на зимний режим

25 сентября 2019 18:43  [68] Общество

Сети и котельные нижегородского АО "Теплоэнерго" полностью переведены на зимний гидравлический режим. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По состоянию на 16:00 25 сентября "Теплоэнерго" осуществило поставку тепла на границу раздела эксплуатационной ответственности (до стены дома) на более чем 90%  жилых домов, подключенных к сетям компании. Теплоноситель подан на все объекты, готовые к приему теплоносителя и подавшие заявку на подключение.

Отмечается, что в настоящее время идет самый трудоемкий процесс, осуществляемый жилищными организациями, - это регулировка внутренних систем, удаление воздуха для обеспечения работы всех отопительных приборов внутри жилых домов.

Существенных повреждений на сетях, влияющих на работу источников тепла и процесс пуска тепла, на данный момент не зафиксировано. Повреждения на сетях, которые неизбежно возникают при пусковых мероприятиях с учетом состояния сетей, устраняются в рабочем порядке.

В период пуска тепла проводится регулировка гидравлических параметров.

В компании напомнили, что при выявлении нарушений в работе наружных тепловых сетей, необходимо сообщить о повреждении по тел. 277-91-31 или оставить заявку на официальном сайте компании teploenergo-nn.ru в специальной вкладке "Сообщить о неполадке".

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день обеспечены теплом все социальные объекты – школы, детские сады, больницы, запитанные от тепловых сетей Теплоэнерго. Также предприятие подвело тепло к большинству жилых домов в зоне своей ответственности в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

 

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