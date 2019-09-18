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Политика

Местное отделение "Российского союза молодёжи" открыли в Арзамасе

26 сентября 2019 13:09  [120] Политика

Фото: пресс-служба местного отделения "Единой России" (Арзамас)

Местное отделение "Российского союза молодёжи" открыли в Арзамасе 23 сентября 2019 года. В малом зале администрации города Арзамаса состоялось посвящение молодых арзамасцев и подписание учредительных документов по созданию местной организации.

На данный момент в "Российском союзе молодёжи" более 115 тысяч постоянных членов плюс 21 человек из Арзамаса.

Новобранцы получили значок и членский билет, а также дали клятву верности Союзу и его уставу. Закончился обряд посвящение традиционным действием – каждый выпил фирменный РСМовский коктейль, состав которого соответствует каждой букве аббревиатуры: это ряженка, молоко и сметана.

В ходе учредительного собрания были рассмотрены вопросы создания рабочих органов и принятия устава. Единогласным решением председателем Арзамасской местной организации был избран Александр Домахин.

"Хочется сказать большое спасибо коллегам, которые поверили в мои силы и поддержали мою кандидатуру на пост председателя. Впереди много планов по реализации проектной линейки РСМ, а также созданию собственных проектов на территории Арзамаса. Несмотря на то, что организация только создана, уже есть первые плоды работы: ребята из Арзамаса поедут на итоговый форум "Пространство развития", который пройдёт в городе Москве", - отметил Александр Домахин.

"Создание местной организации в Арзамасе – это историческое событие, который характеризует новый виток отношений между областной организацией и городом. Надеюсь, что это станет дополнительным шагом по реализации новых интересных инициатив арзамасской молодёжи", - рассказал председатель нижегородского регионального отделения "Российский союз молодёжи" Александр Митрофанов.

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