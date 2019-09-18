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Общество

"Ростелеком": нижегородцы предпочитают смотреть Wink на смартфонах

27 сентября 2019 11:43  [105] Общество

Жители Нижегородской области установили приложение Wink от "Ростелекома" на 90 тысяч устройств. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Сервис предназначен для просмотра интерактивного ТВ на смартфонах, планшетах, Смарт-ТВ и компьютерах.

Пользоваться Wink нижегородцы предпочитают на мобильных устройствах. Большая часть приложений загружена на смартфоны с операционной системой Android, оставшаяся – на Смарт-ТВ и iOS. Ежемесячно количество девайсов с установленным Wink увеличивается более чем на 10 тысяч.

В сервисе Wink нижегородцы могут смотреть свыше двухсот телеканалов, в том числе вещающий на эксклюзивных условиях UFC, новинки мирового кино и популярные сериалы. У них есть возможность управлять просмотром: ставить эфиры на паузу, перематывать трансляцию и смотреть телепередачи из архива.

К одному аккаунту пользователи могут подключить до пяти устройств и смотреть одновременно различный контент всей семьей. Оградить детей от нежелательных фильмов и передач взрослым поможет функция "Родительский контроль".

"Нижегородцы оценили преимущества сервиса, особенно мобильность. Это действительно удобно, когда любимые фильмы и передачи всегда с собой. Пользователи Wink могут смотреть ТВ и видео в любом месте, где есть интернет: дома, в дороге, на даче. А при отсутствии сети интересно провести время им помогут заранее скачанные в приложении фильмы", - сказал заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Антон Яковлев.

Узнать подробности о сервисе можно по номеру 8 (800) 1000 800 и на сайте компании.

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