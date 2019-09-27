"Глеб Никитин проявил открытый подход к скейтбордингу", - Илья Вдовин Спорт

Фото: c cайта rfsolokomotiv.ru

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проявил открытый подход к скейтбордингу", - сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, комментируя предстоящий Чемпионат Европы по этому виду спорта.

"Мы быстро нашли общий язык: строим парки, согласованные с международной федерацией скейтбординга. Глава региона посмотрел на это, как на что-то большее, чем просто классический вид спорта, который объединяет молодежь на улице, выводит ее в оффлайн" - добавил он.

"Нам удалось включить это мероприятие в форум "Россия – спортивная держава", нам очень хотелось показать все это стране, Президенту и даже просто чиновникам, что скейтбординг очень популярный вид спорта. Год назад на малой арене "Лужники" мы проводили чемпионат России, многие чиновники были удивлены, что у нас было шесть тысяч человек", - отметил президент федерации.

Илья Вдовин напомнил, что первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 12 октября 2019 года на территории ФОКа "Мещерский". Это спортивное событие является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования.

В мероприятии планируют принять участие около 150 спортсменов из 30 стран Европы, таких как: Германия, Франция, Финляндия, Италия, страны Прибалтики, Испания.

В рамках события запланированы показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу от тренеров сборной России, международный судейский семинар, мероприятия с участием представителей молодежных позитивных субкультур, молодых дизайнеров и отечественных производителей спортивной экипировки.