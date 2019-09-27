Последние новости рубрики Экономика
28 сентября 2019 14:56  [72] Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области
27 сентября 2019 12:47  [226] Предложения по совершенствованию закона в сфере гособоронзаказа обсудили эксперты на АПЗ
26 сентября 2019 15:42  [182] Почти 7 млн рублей из резерва направила Дума Дзержинска на соцсферу
26 сентября 2019 15:12  [221] Новые меры поддержки для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены в Нижегородской области
26 сентября 2019 13:01  [170] Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "ИКС 5 ФИНАНС" объемом 10 млрд рублей
26 сентября 2019 12:38  [281] "Автоваз" подал 16 исков к нижегородскому заводу "Автокомпонент"
26 сентября 2019 12:27  [352] "Транснефть-Верхняя Волга" выполнила техперевооружение котельных на ЛПДС "Староликеево" и "Воротынец"
26 сентября 2019 11:13  [173] Депутаты ЗС НО поддержали увеличение расходов бюджета на 166 млн рублей
25 сентября 2019 19:13  [229] Три новые точки для заправки природным газом откроются в Нижегородской области в 2019 году
25 сентября 2019 17:36  [380] Реализация газомоторного топлива в Нижегородской области в этом году увеличится на 6 млн кубометров, - Глеб Никитин
Экономика

Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области

28 сентября 2019 14:56  [72] Экономика

Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области.

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 16 по 23 сентября 2019 года в регионе на 2,1% снизилась средняя цена на пшено (с 79,9 до 78,2 рублей за кг), на 0,9% подешевела говядина (с 357,4 до 354,02 рублей за кг).

Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: на 3,2% - картофель (с 15,8 до 15,3 рублей за кг), на 4% - яблоки (с 86,1 до 82,6 рублей за кг), на 3,1% - морковь (с 23,03 до 22,3 рублей за кг), на 7,7% - лук (с 23,8 до 21,9 рублей за кг), на 4,3% - капуста (с 20 до 19,4 рублей за кг).

С 16 сентября в области снизились средние цены на свинину, баранину и куриные яйца.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2% меньше среднероссийского показателя.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, Глеб Никитин подчеркнул, что "совместная задача УФАС и правительства — социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев".

"Цены на продукты питания и услуги — важный фактор, который влияет на качество жизни людей. Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской области", — отметил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph