Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области Экономика

Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области.

Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 16 по 23 сентября 2019 года в регионе на 2,1% снизилась средняя цена на пшено (с 79,9 до 78,2 рублей за кг), на 0,9% подешевела говядина (с 357,4 до 354,02 рублей за кг).

Кроме того, подешевели ряд сезонных овощей: на 3,2% - картофель (с 15,8 до 15,3 рублей за кг), на 4% - яблоки (с 86,1 до 82,6 рублей за кг), на 3,1% - морковь (с 23,03 до 22,3 рублей за кг), на 7,7% - лук (с 23,8 до 21,9 рублей за кг), на 4,3% - капуста (с 20 до 19,4 рублей за кг).

С 16 сентября в области снизились средние цены на свинину, баранину и куриные яйца.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,2% меньше среднероссийского показателя.

Ранее, комментируя назначение Ленара Шафигуллина руководителем нижегородского УФАС России, Глеб Никитин подчеркнул, что "совместная задача УФАС и правительства — социально-экономическое развитие региона и забота о благосостоянии нижегородцев".

"Цены на продукты питания и услуги — важный фактор, который влияет на качество жизни людей. Надеюсь, что ваш опыт поможет сохранить баланс интересов производителей, поставщиков, и, конечно, потребителей, жителей Нижегородской области", — отметил он.