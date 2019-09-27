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Происшествия

Пожар в деревне Мартыниха в Шахунском районе Нижегородской области унес жизни двух человек

28 сентября 2019 17:06  [56] Происшествия

Пожар в деревне Мартыниха в Шахунском районе Нижегородской области унес жизни двух человек.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сигнал о возгорании в двухквартирном доме в д. Мартыниха поступил на пульт дежурного 28 сентября в 00:52.

В результате пожара погибли два человека. Огнем уничтожено имущество и внутренняя отделка квартиры на площади 60 кв.м.

На тушении пожара от МЧС были задействованы шесть человек и две единицы техники.

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Теги:
Пожар
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