День приема предпринимателей пройдет в прокуратуре Нижегородской области 1 октября Бизнес

День приема предпринимателей пройдет в прокуратуре Нижегородской области 1 октября 2019 года. Приемы проводятся органами прокуратуры ежемесячно (каждый первый вторник месяца).

В ходе проведенных в сентябре 2019 года органами прокуратуры области приемов от предпринимателей поступали устные обращения по наиболее актуальным для них вопросам, в том числе о порядке формирования органами контроля региона плана плановых проверок на 2020 год, особенностях включения в него объектов микро и малого бизнеса.

В прокуратуре области прием будет осуществляться начальником отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей, а также прокурорами отделов управления по надзору за соблюдением федерального законодательства по адресу: ул. Ижорская, 25.

По всем имеющимися проблемам в сфере предпринимательства, в частности фактам административного давления на бизнес, будут организованы прокурорские проверки.

Записаться на прием предприниматели могут по телефону: 461-85-97.