Два человека погибли в результате лобового столкновения в Арзамасском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в результате лобового столкновения в Арзамасском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

29 сентября 2019 года около 20:45 на 112 км автодороги Нижний Новгород - Саратов в Арзамасском районе водитель автомобиля отечественного производства не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с отечественным авто.

По предварительной информации, двое пассажиров одного из транспортных средств погибли, трое участников аварии травмированы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.