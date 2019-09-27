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Происшествия

Восьмилетний мальчик обжег ноги в Кстовском районе: организована доследственная проверка

30 сентября 2019 12:51  [87] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области следователи СК проводят доследственную проверку по факту травмирования 8-летнего мальчика.

По предварительным данным, 27 сентября 2019 года в дневное время группа школьников находилась на территории гаражного массива, расположенного в районе ул. Магистральной г. Кстово. При неосторожном обращении с огнем 8-летний мальчик получил ожоги ног.

Пострадавший госпитализирован в ожоговый центр "Приволжского исследовательского медицинского университета". Предварительно, у мальчика ожоги 2-3 степени.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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