Восьмилетний мальчик обжег ноги в Кстовском районе: организована доследственная проверка

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В Кстовском районе Нижегородской области следователи СК проводят доследственную проверку по факту травмирования 8-летнего мальчика.
По предварительным данным, 27 сентября 2019 года в дневное время группа школьников находилась на территории гаражного массива, расположенного в районе ул. Магистральной г. Кстово. При неосторожном обращении с огнем 8-летний мальчик получил ожоги ног.
Пострадавший госпитализирован в ожоговый центр "Приволжского исследовательского медицинского университета". Предварительно, у мальчика ожоги 2-3 степени.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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