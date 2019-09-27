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Общество

"Уважение и почитание людей старшего поколения – один из главных показателей здорового общества", - Денис Москвин

01 октября 2019 10:28  [60] Общество

Фото: Единая Россия

"Уважение и почитание людей старшего поколения – один из главных показателей здорового общества", - заявил депутат Государственной думы РФ, секретарь НРО партии "Единая Россия" Денис Москвин, поздравляя нижегородцев с Днем пожилых людей.

"Для всех нас вы всегда будете примером трудолюбия, настоящего патриотизма, стойкости и человеческого достоинства. Убежден, что особое общественное внимание проблемам людей старшего поколения должно уделяться не только в этот день, но и круглый год. Это наш общий долг. Мы все несем огромную ответственность перед своими родителями, перед всеми людьми, кто посвятил свою жизнь нашей стране, ее развитию", - добавил он.

"Желаю всем представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия, личного благополучия, чтобы родные и близкие всегда окружали вас теплом и заботой", - заключил Денис Москвин.

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