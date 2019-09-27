Программа поддержки социального предпринимательства стартует в Сарове Бизнес

Программа поддержки социального предпринимательства стартует в Сарове. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" саровчане пройдут обучение и смогут получить гранты до 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Средства на реализацию программы выделены Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей. Программа "Путь к успеху" станет аналогом программы "Начни своё дело", уже доказавшей свою эффективность в Выксе. Участники программы пройдут бесплатный курс обучения, защитят свои бизнес-проекты, лучшие из которых получат гранты до 150 тысяч рублей на реализацию", - отметил губернатор.

Подать заявку на образовательную программу "Путь к успеху" можно до 15 октября на сайте ЦИСС52.РФ в разделе "Поддержка". Старт занятий – с 19 октября.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, центр "Мой бизнес" планируется открыть в Нижнем Новгороде в технопарке "Анкудиновка" в октябре 2019 года. Кроме того, окна "Мой бизнес" появятся в 17 муниципалитетах Нижегородской области до конца года (Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор). Одной из основных задач центра и окон "Мой бизнес" будет консультирование представителей малого и среднего бизнеса, информирование их обо всех существующих мерах господдержки и предоставление необходимых для ведения бизнеса госуслуг.