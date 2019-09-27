"Думаю, что имидж Нижегородской ярмарки нуждается в серьезном обновлении", - Дмитрий Бедняков Экономика

"Думаю, что имидж Нижегородской ярмарки нуждается в серьезном обновлении", - сказал советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков, комментируя назначение Максима Соловьева генеральным директором ВЗАО "Нижегородская Ярмарка".

"Из сегодняшнего положения следует двигаться к по-настоящему всероссийскому статусу. Нужно новое дыхание, новые подходы для привлечения серьезных участников, игроков российского и мирового уровня. Надеюсь, с приходом к руководству новых людей, новой команды появятся и новые идеи, и новые технологии", - добавил он.