Последние новости рубрики Экономика
30 сентября 2019 18:07  [35] "Думаю, что имидж Нижегородской ярмарки нуждается в серьезном обновлении", - Дмитрий Бедняков
30 сентября 2019 18:00  [43] Нижегородские рыбхозы получили 9 млн рублей субсидий
30 сентября 2019 16:08  [127] Нижегородская администрация закупит в лизинг еще 74 низкопольных автобуса
30 сентября 2019 15:04  [93] Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,49%
30 сентября 2019 14:14  [184] Автопарк нижегородской транспортной компании "ИТЕКО" превысил две тысячи единиц
28 сентября 2019 14:56  [255] Пшено, говядина и сезонные овощи подешевели в Нижегородской области
27 сентября 2019 12:47  [337] Предложения по совершенствованию закона в сфере гособоронзаказа обсудили эксперты на АПЗ
26 сентября 2019 15:42  [244] Почти 7 млн рублей из резерва направила Дума Дзержинска на соцсферу
26 сентября 2019 15:12  [274] Новые меры поддержки для предприятий-участников нацпроекта предусмотрены в Нижегородской области
26 сентября 2019 13:01  [198] Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций "ИКС 5 ФИНАНС" объемом 10 млрд рублей
Экономика

"Думаю, что имидж Нижегородской ярмарки нуждается в серьезном обновлении", - Дмитрий Бедняков

30 сентября 2019 18:07  [35] Экономика

"Думаю, что имидж Нижегородской ярмарки нуждается в серьезном обновлении", - сказал советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков, комментируя назначение Максима Соловьева генеральным директором ВЗАО "Нижегородская Ярмарка".

"Из сегодняшнего положения следует двигаться к по-настоящему всероссийскому статусу. Нужно новое дыхание, новые подходы для привлечения серьезных участников, игроков российского и мирового уровня. Надеюсь, с приходом к руководству новых людей, новой команды появятся и новые идеи, и новые технологии", - добавил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
27 сентября 2019 16:43Премьера спектакля "Продавец дождя" в Нижегородском театре драмы им.Горького

Нижегородский государственный театр драмы им.Горького

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph