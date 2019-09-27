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Происшествия

Нижегородские полицейские задержали жителя Бора, который продал арендованный автомобиль

01 октября 2019 10:05  [66] Происшествия

Нижегородские полицейские задержали жителя Бора, который продал арендованный автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 1 октября 2019 года.

Со слов директора одной лизинговой компании областного центра, в конце апреля 20-летний житель с. Линда Борского района заключил с его компанией договор аренды на иномарку, ежемесячная плата за который составляла 38 тысяч рублей. Но платежей по договору не вносил. Позднее он и вовсе продал арендованный автомобиль продал.

Как установили полицейские, пользуясь автомобилем, подозреваемый нашел на него покупателя, и, сообщив тому, что паспорт транспортного средства утерян, оформил договор купли-продажи на третье лицо.

По данному факту по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

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