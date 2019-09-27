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Происшествия

Директору школы Лукояновского района внесли представление после инцидента с участием учеников

01 октября 2019 11:47  [136] Происшествия

Директору школы Лукояновского района внесли представление после инцидента с участием учеников. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 октября 2019 года,

Установлено, что в середине сентября 2019 года около здания школы два 13-летних школьника несколько раз ударили ветками по ногам девочку, не причинив ей вреда здоровью. Однако образовательным учреждением отдел полиции о совершении несовершеннолетними антиобщественных действий в отношении 12-летней учащейся не проинформирован, что не допустимо.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении заместителя директора образовательного учреждения по воспитательной работе возбуждено административное дело по ст.19.7 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления сведений (информации).

Кроме того, прокурором в адрес директора школы внесено представление.

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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