Собственная эмблема появилась у Всероссийской переписи населения-2020 Общество

Фото: Нижегородстат

Собственная эмблема появилась у Всероссийской переписи населения-2020. Об этом сообщает Нижегородстат.

Геральдический знак утвержден Федеральной службой государственной статистики в сентябре текущего года.

Он включает в себя графическую и текстовую часть. На эмблеме контурно изображена территория Российской Федерации в четырех цветах, которая плавно переходит в схематически изображенную группу людей.

Отмечается, что "эмблема отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует идею национальной общности и территориального единства России, которые раскрываются через схематично изображенных, держащихся за руки людей и через четыре общепринятых в географической науке цвета: синий, обозначающий моря; красный – горные местности; желтый – степные равнины; зеленый – леса".

Кроме того, частью эмблемы является число "2020", которое одновременно символизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра "два" – изображение головы человека с плечом, цифра "ноль" – диалоговое окно.

Текстовая часть гласит - "Всероссийская перепись населения".

В дальнейшем изображение эмблемы планируется использовать на печатной рекламно-информационной продукции, страницах официальных сайтов и страницах в соцсетях Росстата и Нижегородстата. Он также будет воспроизводиться в телевизионных передачах, специальных репортажах, фильмах и мультфильмах, изготавливаемых по заказу Росстата.

Напомним, перепись населения-2020 в Нижегородской области пройдет в обновленном виде.