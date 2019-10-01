Дни открытых дверей по трудоустройству организованы для пенсионеров в Нижегородской области Общество

Дни открытых дверей по трудоустройству организованы для пенсионеров в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения. Мероприятия проходят в рамках Декады пожилого человека.



Дни открытых дверей проходят с 1 по 10 октября 2019 года в центрах занятости населения Ардатовского, Дальнеконстантиновского, Сергачского районов Нижегородской области, городов Арзамаса, Бора, Кулебак, Навашино, Первомайска, Перевоза и Нижнего Новгорода.

Специалисты центров занятости населения оказывают помощь в поиске работы гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, проводят профориентационные и юридические консультации, личные приемы, информируют граждан предпенсионного возраста о возможности пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства.

Акция по бесплатной проверке тонометров также стартовала в Нижегородской области в рамках Декады пожилого человека.