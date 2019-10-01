Последние новости рубрики Общество
02 октября 2019 17:06  [54] Дни открытых дверей по трудоустройству организованы для пенсионеров в Нижегородской области
02 октября 2019 16:39  [72] Рыбачить на зимовальных ямах запрещено в Нижегородской области
02 октября 2019 16:02  [96] Перечень дорог для ремонта в 2020 году начали формировать в Нижнем Новгороде
02 октября 2019 15:22  [136] Сквер вместо гостиницы: территорию около Нижегородской ярмарки благоустроят
02 октября 2019 15:19  [106] МегаФон стал партнером производителя игр Blizzard
02 октября 2019 15:07  [122] Спасатели потушили "пожар" в нижегородском аэропорту "Стригино"
02 октября 2019 14:26  [292] Конкурс на разработку рабочей документации по гидроузлу в Балахне отменен
02 октября 2019 14:04  [257] Гостиницу около Нижегородской ярмарки строить не будут
02 октября 2019 13:56  [150] Собственная эмблема появилась у Всероссийской переписи населения-2020
02 октября 2019 13:41  [127] Липы и клены высадили в сквере имени Евстигнеева Нижнего Новгорода
Общество

Дни открытых дверей по трудоустройству организованы для пенсионеров в Нижегородской области

02 октября 2019 17:06  [54] Общество

Дни открытых дверей по трудоустройству организованы для пенсионеров в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения. Мероприятия проходят в рамках Декады пожилого человека.

Дни открытых дверей проходят с 1 по 10 октября 2019 года в центрах занятости населения Ардатовского, Дальнеконстантиновского, Сергачского районов Нижегородской области, городов Арзамаса, Бора, Кулебак, Навашино, Первомайска, Перевоза и Нижнего Новгорода.

Специалисты центров занятости населения оказывают помощь в поиске работы гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, проводят профориентационные и юридические консультации, личные приемы, информируют граждан предпенсионного возраста о возможности пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства.

Акция по бесплатной проверке тонометров также стартовала в Нижегородской области в рамках Декады пожилого человека.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph