"Археологические раскопки" прошли в нижегородском ТЦ "Муравей" Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТЦ "Муравей"

"Археологические раскопки" прошли в нижегородском ТЦ "Муравей". Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгового центра.

В рамках "Школы археологов" в ТЦ "Муравей" каждый участник исторической экспедиции примерил костюм исследователя, познакомился с культурой Нижегородской области, изучил, как работает металлоискатель и раскопал клад под толщей песка.

Глиняные предметы домашней утвари, национальные игрушки-свистульки, шлем, перчатки и элементы доспехов древнерусского воина, оружие времен Великой Отечественной войны, каска, монеты, гильзы – все эти исторические предметы пополнили коллекцию юных искателей сокровищ.

"Об этой школе мы узнали в группе в ВКонтакте, где каждую неделю просматриваем новости торгового центра. Мы ни разу ещё не видели в городе подобной школы, которая знакомила бы детей с археологией, и решили сюда прийти. Моим деткам очень понравилось: они откопали доспехи, автомат, глиняную посуду, узнали, что такое металлоискатель. Море впечатлений! Подобные школы просто необходимы для детей. Они развивают интерес к профессиям, учат деток общаться друг с другом, открывать и познавать что-то новое", - поделилась своими эмоциями мама участника "Школы юного археолога" Ксения Старицина.

Познакомить с историей родного края, рассказать об археологических находках и тайнах нижегородских сокровищ помог приглашенный эксперт кандидат философских наук, старший научный сотрудник МБУ "Кстовский историко-краеведческий музей" Юрий Смирнов.

"Мероприятие было проведено на высоком уровне. Организаторы проделали большую работу, нашли качественный реквизит и подготовили интересный сценарий. В ходе мероприятия дети откопали древние предметы, поняли, что такое история, археология и что значит изучать историю родного края. Они встречали каждую находку радостными возгласами и приняли живое участие в раскопках. На такой школе профессий было интересно как детям, так и взрослым. Здесь были найдены не только оружие и доспехи, но также городецкая глиняная посуда, жбаньковские свистульки и игрушки с характерным для них узором", - рассказал Юрий Смирнов.

По окончании мероприятия все маленькие исследователи получили диплом о прохождении "Школы юного археолога", а зрители и покупатели приняли участие в розыгрыше призов и сертификатов от партнеров торгового центра.

Подобные школы профессий стали доброй традицией для торгового центра "Муравей". На официальном сайте и на страницах в социальных сетях ТЦ "Муравей" можно узнать о расписании будущих событий, а также увидеть фотографии с уже состоявшихся мероприятий.