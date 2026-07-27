16-летнего нижегородца отправили в СИЗО за нападение на музыкантов Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородский районный суд заключил под стражу 16-летнего подростка за участие в нападении на музыкантов на главной пешеходной улице города.

По версии следствия, инцидент произошел 20 июля около 17 часов на улице Большой Покровской. Группа подростков напала на двух музыкантов, один из которых оказался несовершеннолетним.

Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК РФ). О его расследовании будет доложено главе Следкома Александру Бастрыкину.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2026 года включительно. Это решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что полицейские установили личности нападавших — ими оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет.