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Экс-начальник депо Горький-Сортировочный получил 7,5 года колонии за подкуп

27 июля 2026 18:45 Происшествия
Экс-начальник депо Горький-Сортировочный получил 7,5 года колонии за подкуп

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор бывшему работнику частного железнодорожного предприятия. Его признали виновным в коммерческом подкупе, мошенничестве и присвоении вверенного имущества.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, с 2022 по 2024 год начальник вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный получил от организации-подрядчика более полумиллиона рублей, а также авто стоимостью свыше 1,2 млн рублей. По версии обвинения, вознаграждение было передано за приемку выполненных работ, продление сроков действия договоров и увеличение стоимости работ по ним.

Кроме того, суд установил, что, используя служебное положение, мужчина подписывал акты о выполнении работ по очистке вагонов-цистерн, которые фактически не проводились, в интересах подконтрольной ему сторонней организации. В результате заказчику был причинен ущерб на сумму свыше 10,6 млн рублей.

Также осужденный использовал служебные топливные карты для заправки личных автомобилей и присвоил вверенные ему материальные ценности стоимостью более 300 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще, ему назначен штраф в размере 5 млн рублей и запрет на четыре года заниматься деятельностью, связанной с управлением коммерческими организациями в сфере эксплуатации и ремонта железнодорожного транспорта.

Денежные средства, полученные в качестве коммерческого подкупа, и автомобиль конфискованы в доход государства. Также суд взыскал с осужденного около 10 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Арест, наложенный на его имущество, сохранен для исполнения приговора и возмещения ущерба.

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Теги:
подкуп Приговор Прокуратура
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