Фото:
МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде начал выдавать загранпаспорта нового образца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Презентация новой услуги состоялась 3 октября 2019 года.
Для оформления заграничного паспорта нового поколения будет использоваться программно-технический комплекс "Портативный комплекс регистрации биометрических параметров".
Биометрический паспорт - это документ международного стандарта, имеющий высокую степень защиты от подделок, с которым время прохождения таможенного и паспортного контроля значительно сокращается.
Портативный комплекс, который работает в МФЦ, позволяет делать цифровое фото и регистрацию отпечатков пальцев заявителей. Сотрудники многофункционального центра помогают клиенту с заполнением заявления, консультируют и проверяют необходимые документы.
В презентации новой услуги принял участие директор ГБУ "Уполномоченный МФЦ по Нижегородской области" Анатолий Карсаков.
"Загранпаспорт с биометрическими данными - это услуга новая услуга для МФЦ Нижегородской области. Ранее ее оказывали только подразделения министерства внутренних дел. МФЦ для бизнеса – первый из многофункциональных центров, где можно заказать и получить загранпаспорт нового образца. В ближайшей перспективе эта услуга будет внедрена еще в десяти МФЦ региона", - сказал он.
Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в МФЦ ввели дополнительные специализированные услуги, которые помогают предпринимателям вести свой бизнес. Сегодня здесь работают учебный класс для сотрудников и клиентов, колл-центр, конференц-зал для проведения деловых мероприятий, коворкинг-зона.
Кроме того, МФЦ для бизнеса стал участником проекта "Эффективная Губерния" при поддержке Госкорпорации "Росатом". Здесь внедряются "бережливые технологии", которые помогают оптимизировать процессы деятельности: повышать качество и сокращать сроки оказания услуг.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+