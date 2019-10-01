МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде начал выдавать загранпаспорта нового образца Бизнес

Фото: Александр Воложанин

МФЦ для бизнеса в Нижнем Новгороде начал выдавать загранпаспорта нового образца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Презентация новой услуги состоялась 3 октября 2019 года.

Для оформления заграничного паспорта нового поколения будет использоваться программно-технический комплекс "Портативный комплекс регистрации биометрических параметров".

Биометрический паспорт - это документ международного стандарта, имеющий высокую степень защиты от подделок, с которым время прохождения таможенного и паспортного контроля значительно сокращается.

Портативный комплекс, который работает в МФЦ, позволяет делать цифровое фото и регистрацию отпечатков пальцев заявителей. Сотрудники многофункционального центра помогают клиенту с заполнением заявления, консультируют и проверяют необходимые документы.

В презентации новой услуги принял участие директор ГБУ "Уполномоченный МФЦ по Нижегородской области" Анатолий Карсаков.

"Загранпаспорт с биометрическими данными - это услуга новая услуга для МФЦ Нижегородской области. Ранее ее оказывали только подразделения министерства внутренних дел. МФЦ для бизнеса – первый из многофункциональных центров, где можно заказать и получить загранпаспорт нового образца. В ближайшей перспективе эта услуга будет внедрена еще в десяти МФЦ региона", - сказал он.

Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в МФЦ ввели дополнительные специализированные услуги, которые помогают предпринимателям вести свой бизнес. Сегодня здесь работают учебный класс для сотрудников и клиентов, колл-центр, конференц-зал для проведения деловых мероприятий, коворкинг-зона.

Кроме того, МФЦ для бизнеса стал участником проекта "Эффективная Губерния" при поддержке Госкорпорации "Росатом". Здесь внедряются "бережливые технологии", которые помогают оптимизировать процессы деятельности: повышать качество и сокращать сроки оказания услуг.