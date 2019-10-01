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Происшествия

Осторожный нижегородец похитил более 270 тысяч рублей из магазинов

04 октября 2019 11:32  [68] Происшествия

Осторожный нижегородец похитил более 270 тысяч рублей из магазинов. Как сообщили в городской прокуратуре, в Сормовском районом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении нижегородца, обвиняющегося в совершении 15 эпизодов краж и грабежей с проникновением в хранилища и помещения на территории города и области.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля по сентябрь 2018 года 30-летний ранее неоднократно судимый сормович проходил в торговые отделы магазинов, расположенных в торговых центрах, и дожидался, когда продавец отвернется или отлучится.

После этого нижегородец похищал ценности, которые находил – товары с витрин, личные вещи продавцов и администраторов, денежные средства из кассы. Аналогичные действия подсудимый проворачивал в продуктовых магазинах, кафе и салоне сотовой связи. Четыре эпизода преступлений, предусмотренных ст.161 УК РФ (грабеж), подсудимый совершил в присутствии своей подруги.

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