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Общество

Денис Москвин поздравил педагогов Ленинского района с профессиональным праздником

04 октября 2019 15:04  [36] Общество

Фото: Единая Россия

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин поздравил педагогов Ленинского района с наступающим Днем учителя. Об этом сообщили в НРО партии.

Во время своего выступления он отметил, что Нижегородская область исторически занимает передовые позиции по качеству образования, славится сильными педагогическими традициями и профессиональной школой.

"Наши дети занимают призовые места и становятся победителями на различных олимпиадах и конкурсах самого высокого уровня. Это непосредственно заслуга вас, педагогов. У нас сильная педагогическая школа, и это касается всех уровней образования без исключения", - подчеркнул депутат.

По словам Дениса Москвина, сейчас большие надежды по развитию сферы образования связаны с реализацией в регионе национальных проектов.

"У нас серьезные планы, которые должны перезапустить систему образования, улучшить материально-техническую базу. В рамках национальных и партийных проектов будет строиться много новых объектов, и пройдет реконструкция тех зданий, которые давно нуждаются в ремонте. Мы с коллегами приложим все усилия, чтобы ваши условия работы улучшились.  Ведь от этого напрямую зависит качество образования", - заявил он.

На вопрос ведущих торжества, какие важные профессиональные качества сформировала школа, Денис Москвин ответил, что дисциплинированность. По его словам, именно учеба заложила в нем это фундаментальное качество, которое сегодня помогает в работе.

Во время торжественной церемонии благодарностями были отмечены ветераны труда, учителя и педагоги образовательных учреждений, посвятивших свою жизнь обучению и воспитанию подрастающего поколения. Слова признательности звучали и в адрес молодых специалистов, которые в этом году пришли на работу в школы Ленинского района.

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