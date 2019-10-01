Мэрия обещает в 2020 году построить комплексы для воркаута в каждом районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода обещает построить "безопасные и современные площадки" для воркаута в каждом районе города. Как сообщает пресс-служба администрации, такую информацию озвучила заместитель мэра Любовь Сачкова в ходе проверки готовности спортивной площадки на территории сквера в границах улиц Бекетова и Чукотская Советского района.

В пресс-службе пояснили, что на территории, площадью 17,5 на 27,5 метров смонтированы 40 разнообразных спортивных элементов и тренажеров, а также кольцо для стритбола.

"Главной задачей, которую перед нами ставит мэр города Владимир Панов, – это развивать и поддерживать моду на здоровый образ жизни и спорт. Тренировочные площадки с брусьями, турниками, шведской стенкой – это прекрасное решение, чтобы занять молодежь, а также дать возможность старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья заниматься восстановительной гимнастикой", - рассказала Любовь Сачкова.

Она добавила, что в 2020 году "безопасные и современные площадки появятся в каждом районе города".