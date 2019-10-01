Павел Колобков и Глеб Никитин встретились с волонтерами форума "Россия - спортивная держава" Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Министр спорта России Павел Колобков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 октября 2019 года провели встречу с волонтерами форума "Россия -спортивная держава". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министр и губернатор пообщались с добровольцами и проверили готовность к приему гостей и участников форума.

"Знаю, что отбор был достаточно серьезный. На некоторые направления претендовали по 5-6 человек на место. Уверен, что вы сможете достойно представить регион, а этот опыт, безусловно, поможет вам в работе и учебе", - сказал Глеб Никитин.

"На форум аккредитовано более двух тысяч участников, среди них президенты зарубежных и российских спортивных федераций, все региональные министры спорта, наши выдающиеся спортсмены, главы регионов. Форум представительный. У вас есть шанс с ними познакомиться. Регион у вас спортивный, спортивные люди. Мы с Глебом Сергеевичем обсуждали, что хотим здесь провести через год большие соревнования по пятиборью, хотим чемпионат Европы по плаванию, по всем водным видам спорта. Форум открывает, по сути, череду спортивных соревнований", - сказал Павел Колобков.

В пресс-службе напомнили, что на стадионе "Нижний Новгород" прошло обучение волонтеров международного форума "Россия - спортивная держава". Всего более тысячи человек подали заявку на участие в волонтерской программе. Со всеми было проведено собеседование. Кандидатов проверяли на стрессоустойчивость, коммуникабельность, также учитывалось знание иностранных языков. В итоге было отобрано 400 человек. Волонтеров разделили по девяти направлениям. Они будут помогать гостям, например, в навигации по форуму, в аккредитационном центре, в зонах работы СМИ. Все участники волонтерской программы получили экипировку. В волонтерский комплект вошли: толстовка, брюки, ветровка, дождевик, бейсболка, мешок для личных принадлежностей.