Автомобиль медслужбы на базе внедорожника "Нива" создали в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Завод Промышленные технологии

Автомобиль медслужбы на базе внедорожника "Нива" создали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили на предприятии "Промышленные технологии", которое осуществило переоборудование автомобиля.

На заводе пояснили, что автомобиль является тестовым. В начале октября "Росстандарт" выдал одобрение на производство транспортного средства. Теперь завод ждет заказов, от которых будет зависеть объем производства.

Для того, что бы "Нива" соответствовала стандартам автомобилей "Скорой помощи", салон машины оснастили необходимыми медицинским оборудованием. В машине поместится водитель, два пассажира и больной на носилках.

Внешний облик автомобиля не изменился.