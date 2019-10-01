Водитель ГАЗели попал под колеса своей машины в п.Кудьма 10 октября

Фото:
Водитель автомобиля ГАЗ 2834 попал под колеса своей машины 10 октября в Богородском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
Это произошло в 12:55, когда автомобиль начал двигаться самопроизвольно и наехал на 58-летнего водителя, который стоял рядом.
В результате мужчина получил многочисленные травмы и переломы костей. Ему потребовалась госпитализация.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+