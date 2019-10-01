Водитель ГАЗели попал под колеса своей машины в п.Кудьма 10 октября Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Водитель автомобиля ГАЗ 2834 попал под колеса своей машины 10 октября в Богородском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Это произошло в 12:55, когда автомобиль начал двигаться самопроизвольно и наехал на 58-летнего водителя, который стоял рядом.

В результате мужчина получил многочисленные травмы и переломы костей. Ему потребовалась госпитализация.