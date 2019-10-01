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Политика

Сбор предложений от жителей в рамках отбора в кадровый резерв Нижегородской области в сфере туризма и НХП завершится 16 октября

12 октября 2019 13:11  [109] Политика

Сбор предложений от жителей в рамках отбора в кадровый резерв Нижегородской области в сфере туризма и НХП завершится 16 октября.

По данным пресс-службы главы региона, для прохождения заочного этапа остается меньше недели.

На  первом этапе отбора кандидатам надо: зарегистрироваться на  портале "Команда Правительства" https://hr.government-nnov.ru (авторизация через ГосУслуги); заполнить биографическую анкету на  100% (заполнить все поля корректно); пройти тестирование (состоит их  3-х тестов); записать и  загрузить видео-презентацию на  портал. Если ранее кандидат уже принимал участие в  программе, то  необходимо на  портале в  личном кабинете выбрать команду "Отозвать резюме" (редактировать) и  отправить заново на  желаемую вакансию.

Кроме того, в рамках отбора проводится сбор предложений от жителей (https://hr.government-nnov.ru/ru-RU/ideaSocial/promo), он завершится 16 октября. Граждане могут оставить свои предложения по развитию туризма на портале "Команда Правительства" в 4 блоках: туристический потенциал, туристические маршруты, народные художественные промыслы и цифровизация в туризме.

Часть предложений жителей в сфере развития туризма экспертная комиссия включит в качестве заданий для кандидатов в резерв – они должны будут предложить способы их реализации в ходе деловой игры в НИУ РАНХиГС и защиты проектов. Проанализированы для будущей плановой работы будут все предложения.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года.

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Теги:
НХП Туризм
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