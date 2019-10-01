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Происшествия

Нижегордец, продававший самогон, заплатит штраф в 50 тысяч рублей

14 октября 2019 12:26  [80] Происшествия
Нижегордец, продававший самогон, заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Нижегордец, продававший самогон, заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителя Сергачского района, который занимался продажей самогона, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Поясняется, что 59-летний мужчина в июле уже привлекался к ответственности за реализацию алкоголя домашнего приготовления, однако совершил это преступление еще раз — он продал односельчанинину 1,5 литра самогона.

Суд признал мужчин виновным в незаконной розничной продаже алкогольной продукции и, учитывая положительные характеристики осужденного, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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