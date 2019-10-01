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Общество

Международная выставка собак и кошек пройдет на Нижегородской ярмарке 18-20 октября

14 октября 2019 15:14  [28] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью "Маринс Парк Отель Нижний Новгород"

Международная выставка собак и кошек пройдет на Нижегородской ярмарке 18-20 октября 2019 года. Проживать владельцы вместе со своими титулованными питомцами будут в конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Нижний Новгород". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью конгресс-отеля.

В "Маринс Парк" также отметили, что форум "Миллион друзей. Живая природа и общество" является одной из лучших площадок для проведения конкурсов, соревнований среди собак и кошек, а также неформального общения их владельцев. Конгресс-отель - один из немногих отелей Нижнего Новгорода, в котором можно жить с домашними животными и расположен в шаговой доступности от выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка".

Специализированный форум домашних животных – это выставка собак всех пород, международная выставка кошек, выставка-продажа товаров для животных, а также шоу-программа - презентации редких пород собак и кошек, модные дефиле с участием животных и многое другое.

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