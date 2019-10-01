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Общество

Тренинги для школьников с психологическими проблемами организовали в Нижнем Новгороде

14 октября 2019 16:07  [57] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Тренинги для школьников с психологическими проблемами организовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект "Такой интересный мир" будет реализовываться на базе школы №69 в течение четырех месяцев для школьников с 6 по 10 класс. С учащимися будут работать психологи и наркологи.

"Проект направлен на то, чтобы помочь школьникам решать проблемы, с которыми они сталкиваются в своей жизни повседневно, общаясь со сверстниками, с учителями и родителями", - сказала директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.

Проект предполагает работу площадок, направленных на профилактику асоциального поведения обучающихся и развитие навыков безопасного поведения, в том числе и в интернете.

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