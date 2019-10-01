Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Балахне 12-летнего Ромы Боровика Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Балахне 12-летнего Ромы Боровика. Как сообщает ПСО "Волонтер", общий сбор объявлен 15 октября 2019 года. Координаты сбора: 56.493736, 43.608921.

Форма одежды: по погоде, с собой: вода, горячий чай/кофе, перекус, фонари, батарейки, скотч, ориентировки.

Подросток пропал накануне, 14 октября. Роман ушёл из школы №6 (ул. Энгельса, 2) и домой не вернулся.

Он был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черные кроссовки. Приметы пропавшего: рост 150 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Особые приметы: шрамы на левой щеке. При себе у мальчика был черный рюкзак.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, необходимо связаться с поисковиками по номеру 291-51-51 или же обратиться в полицию по номеру 102.

Инфорг поиска: Наргиз 89040693393, координатор: Александр (Юрист).