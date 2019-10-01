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Политика

"Дорожная сеть Нижнего Новгорода - одна из самых развитых и протяжённых в России", - Владимир Панов

20 октября 2019 09:34  [79] Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. День работника дорожного хозяйства отмечают ежегодно в третье воскресенье октября, в этом году праздник пришелся на 20 октября.

"Дорожная сеть Нижнего Новгорода - одна из самых развитых и протяжённых в России. Ремонт существующих и строительство новых магистралей и мостов для оптимизации транспортных потоков - важнейшая задача, от выполнения которой напрямую зависит комфорт и качество жизни нижегородцев!

Мы видим, как благодаря вашему труду преображается город. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" были приведены в порядок главные транспортные артерии города, досрочно завершился ремонт Мызинского моста, были ликвидировали десятки аварийных участков!

Уверен, повышение стандартов качества строительства и ремонта, использование новых технологий и материалов и совершенствование управления отраслью позволят добиться еще более высокого уровня содержания автомобильных дорог, сделают дорожного движения еще более безопасным.

Писатели-фантасты братья Стругацкие в одном из своих произведений написали: "Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта". В День дорожника мне хотелось бы пожелать всем нам поменьше приключений в реальной жизни, комфортного и беспроблемного "скучного" перемещения по безупречному асфальту на дорогах родного города! Профессиональных успехов вам, а также крепкого здоровья и благополучия!" – отмечается в поздравлении главы города.

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