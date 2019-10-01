Госдума попросит Генпрокуратуру проверить процесс передачи страховых премий в фонд дольщиков Общество

Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании 15 октября решили направить обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить процесс передачи страховых премий в Фонд дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Такие же парламентские запросы будут направлены в Следственный комитет, МВД и Центробанк.

В пресс-службе пояснили, что в конце июня 2019 года введен в действие закон, обязывающий страховщиков передавать в Фонд защиты прав дольщиков часть полученной страховой премии по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности застройщиков. Однако страховщики представляют неполные сведения и занижают размер части страховой премии. Например, в 2014-2019 годах совокупный размер страховых выплат пострадавшим дольщикам составил всего 3,3 млрд рублей, когда по договорам страхования ответственности застройщиков было собрано 57 млрд рублей.

Госдума просит ведомства дать правовую оценку действиям должностных лиц страховых компаний и проинформировать депутатов о результатах, в том числе о целесообразности усиления ответственности за несоблюдение законодательства.

В ходе заседания было предложено создать рабочие группы по анализу практики применения законодательства, регулирующего страховую деятельность, в части обеспечения надлежащей защиты прав граждан-участников долевого строительства, а также по доработке постановления, чтобы сделать его более адресным.

Кроме того, особое внимание депутатов вызвали другие сегменты страхования, в частности ОСАГО, и деятельность саморегулируемых организаций (СРО).

"На прошлой неделе в рамках "правительственного часа" с участием вице-премьера Виталия Мутко уже поднимались эти вопросы. Тогда было предложено изучить деятельность таких организаций и рассмотреть возможность использования накопленных средств к решению проблем обманутых дольщиков. Ведь ресурсы Фонда дольщиков ограничены, а вопрос стоит остро", - сказала депутат Государственной думы, член рабочей группы президиума Генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков Наталья Назарова.