Нижегородские предприниматели создали интерфейс "Умного города" будущего Общество

Фото: Александр Воложанин

Компания – резидент нижегородского инновационного бизнес-инкубатора разработала технологию "Инфотория", которая сегодня не имеет аналогов в России. Об этом сообщили в бизнес-инкубаторе.

"Система "Инфотория" способна автоматически определять местоположение человека и, исходя из этих данных, предлагать пользователю различные услуги. Например, в маршрутке можно бесконтактно оплатить проезд нажатием кнопки на смартфоне, в кафе - получить электронное меню прямо на телефон и, не дожидаясь официанта, сделать заказ. В перспективе – заказ и доставка продуктов от фермеров на дом, услуги для посетителей музеев и многое другое", - рассказал руководитель проекта Александр Бобров.

Мобильное приложение "Инфотория" уже апробировано в Нижнем Новгороде в маршрутке №92, в ближайшие дни технологию начнут использовать еще на нескольких автобусных маршрутах. Кроме того, идет тестирование технологии в одном из нижегородских кафе, заключен ряд договоров о сотрудничестве с производителями продуктов питания.

Как отметил руководитель проекта, сегодня около 60% россиян используют смартфоны, по прогнозам, эта цифра будет только расти.

"Самый трудный период для инновационного стартапа – это начальный этап, когда инвесторы еще не готовы вкладываться в разработку, сомневаясь в ее перспективах, - сказал вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

"Любая инновация – продукт нестандартный. Именно поэтому для инновационного бизнеса важна не только финансовая поддержка, но и консультационная помощь. Например, создателям "Инфотории" в бизнес-инкубаторе помогли встретиться с инвесторами, предоставили на льготных условиях помещение для работы, помогли с продвижением продукта", - добавил он.

"В этом году регион рассчитывает получить от Фонда содействия инновациям порядка 250 млн рублей на гранты для инновационного бизнеса, уже одобрены более 30 нижегородских проектов", - пояснил вице-губернатор, напомнив, что в июле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение об открытии представительства фонда "Сколково" в технопарке "Анкудиновка".

"Теперь фонд предоставляет весь спектр своих услуг для инновационных компаний Нижегородской области. Сейчас 32 нижегородские компании уже стали участниками проекта Сколково, еще более 10 заявок - на рассмотрении", - сообщил Евгений Люлин.

Он подчеркнул, что одним из мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует минэкономразвития РФ, станет открытие центра "Мой бизнес" в технопарке "Анкудиновка" в Нижнем Новгороде и окон "Мой бизнес" в 17 муниципалитетах области.

"В этих центрах предприниматели смогут получить не только госуслуги, но и, что очень важно, консультации от различных органов власти, разъяснения по получению господдержки. Как показали опросы предпринимателей, многие просто не знают, куда можно обратиться за поддержкой", - отметил вице-губернатор.

Окна "Мой бизнес" появятся в Павлове, Тоншаеве, Первомайске, Богородске, Сарове, Лукоянове, Дзержинске, Арзамасе, Балахне, Шахунье, Красных Баках, Урене, Ковернине, Лыскове, Заволжье, Ваче и на Бору.

Напомним, по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".