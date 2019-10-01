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Общество

Традиционная донорская акция "По зову сердца" прошла в "Т Плюс"

18 октября 2019 13:43  [105] Общество

Традиционная донорская акция "По зову сердца" прошла в нижегородском офисе "Т Плюс" 18 октября 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Работающие в офисе сотрудники нижегородских филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс", сервисных компаний сдают кровь каждые полгода начиная с октября 2012 года, и нынешняя акция стала уже пятнадцатой по счету.

В коллективе сложился круг постоянных доноров, которых в первую очередь приглашают для сдачи крови сотрудники бригады Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. При этом медики заранее сообщают, смогут ли сдать кровь новые доноры, и сколько именно. На этот раз впервые донорами стали еще пять энергетиков, а всего сдал кровь 51 человек.

"Добровольное донорство – важная и благородная миссия, приятно что она находит широкий отклик среди сотрудников компании. Во многих случаях именно донорская кровь спасает жизнь человека", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

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