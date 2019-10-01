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Общество

Прямые телефонные линии будут организованы центром занятости Нижегородской области 24-25 октября

19 октября 2019 11:47  [51] Общество

Прямые телефонные линии будут организованы центром занятости Нижегородской области 24-25 октября 2019 года. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

24 октября 2019 года с 10:00 до 12:00 будет организована прямая телефонная линия "Партнер".

Профконсультанты проинформируют о порядке предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 16 (доб. 320, 321).

25 октября 2019 года с 10:00 до 12:00 - прямая телефонная линия "Ориентир".

Профконсультанты проинформируют о возможности профессионального обучения незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости.

Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18 (доб. 344).

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области.

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