Прямые телефонные линии будут организованы центром занятости Нижегородской области 24-25 октября 2019 года. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.
24 октября 2019 года с 10:00 до 12:00 будет организована прямая телефонная линия "Партнер".
Профконсультанты проинформируют о порядке предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников.
Телефон прямой линии: 8 (831) 234 07 16 (доб. 320, 321).
25 октября 2019 года с 10:00 до 12:00 - прямая телефонная линия "Ориентир".
Профконсультанты проинформируют о возможности профессионального обучения незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости.
Телефон прямой линии: 8 (831) 234-07-18 (доб. 344).
Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на официальном сайте и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области.
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