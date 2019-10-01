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Происшествия

Нижегородка, убившая не желавшего чистить картошку сожителя, получила условный срок

21 октября 2019 14:01  [41] Происшествия
Нижегородка, убившая не желавшего чистить картошку сожителя, получила условный срок

Нижегородка, убившая не желавшего чистить картошку сожителя, получила условный срок

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил 48-летнюю жительницу Нижнего Новгорода к условному сроку за превышение пределов необходимой обороны. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода.

Установлено, что женщина со своим 47-летним сожителем 14 февраля 2019 года, в честь празднования Дня святого Валентина, распивала спиртные напитки. Однако пара поссорилась и женщина, чтобы успокоиться, пошла на кухню и занялась приготовлением еды. В это время сожитель подошел к ней сзади и начал оскорблять женщину.

Между тем, женщина попросила сожителя почистить картошку, на что мужчина разозлился еще больше и ударил сожительницу. В ответ женщина ударила мужчину ножом. Сожителя госпитализировали, но он скончался в больнице.

Суд признал женщину виновной в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ) и приговорил ее к одному году условно с испытательным сроком на 2 года.

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