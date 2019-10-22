Виталий Мутко высоко оценил нижегородскую электронную систему голосования за общественные пространств Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко 23 октября посетил стенд Нижегородской области на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений, где губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина показали, как организована система рейтингового голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По данным на 23 октября, проголосовали уже больше 163 тысяч жителей региона. Каждый из них мог выбрать одно или два общественных пространства в своем районе или малом городе, которые нужно благоустроить в 2020 году.

Виталий Мутко высоко оценил электронную систему голосования по выбору общественных пространств.

"Сегодня нам представили современную платформу для голосования, созданную в Нижегородской области. Благодаря таким платформам можно организовать систему вовлеченности людей. Если люди голосуют за какие-то объекты, то потом начинают более бережно к ним относиться", - сказал Виталий Мутко, выступая на пленарном заседании форума.

Глеб Никитин пояснил, что проголосовать можно не только online, но и с помощью волонтеров в МФЦ. Глава региона призвал жителей активно принимать участие в голосовании, ведь именно от этого выбора зависит, какие площадки станут более комфортными и современными уже в следующем году.

"У нас в регионе мы видим огромный запрос жителей на создание современных общественных пространств. Они очень активно включились в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", мы уже видим результаты, и наша задача - эту активность, эту сопричастность всячески поддерживать и стимулировать", - пояснил Глеб Никитин.

Всего в перечень для голосования по Нижегородской области вошли 163 объекта. 79 из них находятся в области, 84 - в Нижнем Новгороде. Участвовать в голосовании могут граждане старше 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование. Отдать свой голос можно до 31 октября двумя способами: через сайт https://golosza.ru/ или с помощью волонтеров, которые работают в пунктах опроса в МФЦ и торговых центрах.

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.