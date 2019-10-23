ЗС НО расширило перечень профессий на селе для получения господдержки в качестве молодого специалиста Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября расширили перечень профессий в сфере АПК для получения господдержки в качестве молодого специалиста, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала Нижегородской области", согласно которому расширен перечень профессий в сфере АПК для получения государственной поддержки в качестве молодого специалиста. В их числе - инженер-механик, инженер-энергетик, техник-механик, техник-энергетик.

Речь идет о специалистах, которые учились в образовательных организациях не сельскохозяйственного профиля. Если образование получено, например, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, то для перечисленных должностей государственная поддержка уже предусмотрена.

В соответствии с действующим законом, установлена ежемесячная доплата к заработной плате в размере 8 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 6 тысяч рублей (со средним специальным образованием). Также молодой специалист может получить по выбору единовременную выплату в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий или выплату в 100 тысяч рублей каждый год в течение 3 лет.

"Кадровый вопрос на селе по-прежнему очень актуален. Депутаты Законодательного Собрания мониторят ситуацию в регулярном режиме. Когда мы понимаем, каких именно не хватает специалистов, то делаем все на законодательном уровне для решения этой проблемы", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.