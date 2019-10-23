Последние новости рубрики Общество
24 октября 2019 13:26  [34] ЗС НО расширило перечень профессий на селе для получения господдержки в качестве молодого специалиста
24 октября 2019 13:13  [44] Нижегородским охотоведам для борьбы с браконьерами закупили новую технику
24 октября 2019 12:31  [86] Нижегородцам продлили льготы на выплату взносов за капремонт домов
24 октября 2019 11:39  [99] Тринадцать сотрудников АПЗ победили в конкурсе профмастерства "Золотые руки-2019"
24 октября 2019 10:53  [198] Карантин введен в лесах Нижегородской области в связи с увеличением популяции шелкопрядов и жуков усачей
24 октября 2019 10:33  [115] Улицу Косогорную Нижнего Новгорода закроют для автотранспорта из-за ремонта инженерных сетей
24 октября 2019 10:26  [142] Новейшее оборудование приобретут для больницы №27 Нижнего Новгорода, куда переедет детская хирургия
24 октября 2019 09:49  [151] Дополнительные рейсы введены между Нижним Новгородом и Калининградом
24 октября 2019 09:37  [157] Нижегородские волонтеры проведут мониторинг доступности городской среды
23 октября 2019 19:07  [303] Виталий Мутко высоко оценил нижегородскую электронную систему голосования за общественные пространств
Общество

ЗС НО расширило перечень профессий на селе для получения господдержки в качестве молодого специалиста

24 октября 2019 13:26  [34] Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября расширили перечень профессий в сфере АПК для получения господдержки в качестве молодого специалиста, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала Нижегородской области", согласно которому расширен перечень профессий в сфере АПК для получения государственной поддержки в качестве молодого специалиста. В их числе - инженер-механик, инженер-энергетик, техник-механик, техник-энергетик.

Речь идет о специалистах, которые учились в образовательных организациях не сельскохозяйственного профиля. Если образование получено, например, в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, то для перечисленных должностей государственная поддержка уже предусмотрена.

В соответствии с действующим законом, установлена ежемесячная доплата к заработной плате в размере 8 тысяч рублей (для молодых специалистов с высшим образованием) и 6 тысяч рублей (со средним специальным образованием). Также молодой специалист может получить по выбору единовременную выплату в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий или выплату в 100 тысяч рублей каждый год в течение 3 лет.

"Кадровый вопрос на селе по-прежнему очень актуален. Депутаты Законодательного Собрания мониторят ситуацию в регулярном режиме. Когда мы понимаем, каких именно не хватает специалистов, то делаем все на законодательном уровне для решения этой проблемы", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph