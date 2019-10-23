Трое мужчин погибли на пожаре в заброшенном здании на Бору Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трое мужчин погибли на пожаре в заброшенном здании на Бору. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, следователи выясняют обстоятельства их гибели.

Пожар произошел в ночь на 29 октября 2019 года в нежилом доме по ул. Октябрьской. По предварительным данным, здание длительное время не эксплуатировалось. Оно не электрифицировано, не газифицировано, отопление отсутствует. О возгорании сообщил местный житель.

Останки погибших обнаружены внутри помещения. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительно, следов криминальной гибели не обнаружено. Их личности устанавливаются.