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Происшествия

Трое мужчин погибли на пожаре в заброшенном здании на Бору

29 октября 2019 13:07  [72] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Трое мужчин погибли на пожаре в заброшенном здании на Бору. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, следователи выясняют обстоятельства их гибели.

Пожар произошел в ночь на 29 октября 2019 года в нежилом доме по ул. Октябрьской. По предварительным данным, здание длительное время не эксплуатировалось. Оно не электрифицировано, не газифицировано, отопление отсутствует. О возгорании сообщил местный житель.

Останки погибших обнаружены внутри помещения. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Предварительно, следов криминальной гибели не обнаружено. Их личности устанавливаются.

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