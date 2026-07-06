Жесткое ДТП с тремя авто произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Три легковых автомобиля столкнулись возле «Гагаринских высот» в Нижнем Новгороде вечером 6 июля. В результате ДТП спасателям пришлось деблокировать мужчину из одной из машин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Погибших в результате ДТП нет. Данные о пострадавших не уточняются.

Судя по онлайн-картам, движение сильно затруднено в обоих направлениях.