Жесткое ДТП с тремя авто произошло на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

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Три легковых автомобиля столкнулись возле «Гагаринских высот» в Нижнем Новгороде вечером 6 июля. В результате ДТП спасателям пришлось деблокировать мужчину из одной из машин. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Погибших в результате ДТП нет. Данные о пострадавших не уточняются.
Судя по онлайн-картам, движение сильно затруднено в обоих направлениях.
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