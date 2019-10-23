Снеговики и олени на 14 млн рублей украсят Нижний Новгород к Новому году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Городская администрация объявила аукцион по выбору компании, которая украсит Нижний Новгород иллюминацией к Новому 2020 году и Рождеству Христову. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Сумма контракта составляет 14 млн рублей. Аукцион состоится 11 ноября 2019 года.

Победителю предстоит установить уже имеющуюся новогоднюю елку на площади Минина и Пожарского, а также украсить город гирляндами в виде сосулек, светящимися фигурами елочек, снеговиков и оленей.

Работы разделены на два этапа. До 1 января подрядчику необходимо осуществить подготовительные работы: отремонтировать или заменить использовавшуюся ранее иллюминацию, а также установить всю иллюминацию и ели. Второй этап предусматривает обслуживание и демонтаж установленного оборудования. Этот этап завершится до 31 января.