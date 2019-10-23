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Политика

"Это день гордости и за наш родной Нижегородский край", - Денис Москвин

04 ноября 2019 10:14  [63] Политика

Фото: НРО "Единой России"

Депутат государственной Думы Денис Москвин направил поздравление с Днем народного единства.

"Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны несокрушимыми ценностями: мира, свободы, справедливости, любви к Родине.

Это день гордости и за наш родной Нижегородский край, история которого не единожды свидетельствовала о крепости духа и сплоченности нижегородцев, их величайшей ответственности и честного служения Отечеству. И мы должны быть достойны их памяти, чтить подвиги и свершения предков, бережно храня и приумножая наше великое наследие.

И сегодня наш регион живет в едином ритме со всей страной. Только все вместе, в согласии и сплоченности, плодотворным и созидательным трудом, вкладывая свои знания и силы, мы сможем решать сложные задачи и одолевать пути к намеченным целям, способствовать развитию и процветанию России и создавать достойное будущее для наших детей. Примите искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне!" – пожелал Денис Москвин.

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