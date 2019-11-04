Альфа-Банк упростил процедуру кредитования ИП и юрлиц Бизнес

Альфа-Банк упростил процедуру кредитования индивидуальных предпринимателей и юрлиц — лимиты по беззалоговым кредитам устанавливаются автоматически на основе данных базы СПАРК. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь в Альфа-Банке для таких клиентов скоринговый процесс автоматизирован, система анализирует операционные и финансовые показатели компании в базе СПАРК и выдает решение по лимиту кредита.

Максимальная сумма кредита по этой процедуре составляет 3 млн рублей — для физлиц-собственников бизнеса, выступающих заемщиком (кредитный продукт "Партнер"), и 6 млн рублей — для заемщиков-юрлиц и ИП (продукт "Бизнес-кредит").

Новая скоринговая технология упрощает кредитный процесс: заемщик получает кредит в течение 1-2 дней. Оценка рентабельности и платежеспособности компании происходит на основе данных СПАРК и не требует выезда специалиста банка на место ведения бизнеса. Кредитный аналитик участвует только в подтверждении финансовой отчетности заемщика-юрлица. В случае, если заемщиком выступает физическое лицо-собственник бизнеса, финансовой отчетности компании не требуется.

"За последние 2-3 года российская экономика перешла к новому уровню информационной прозрачности. Основным источником информации для кредиторов становятся внешние данные. Альфа-Банк широко использует для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков различные базы данных, включая систему СПАРК, ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, бюро кредитных историй. Автоматизация и широкое использование технологий big data упрощает процесс кредитования, сокращает сроки предоставления финансирования клиентам, снижает себестоимость кредитного процесса, позволяя наращивать объемы выдачи, сохраняя контроль над кредитным качеством", - поясняет руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.