Провал в асфальте на ул. Красноуральской в Нижнем Новгороде устранили после жалобы в соцсети Общество

Образовавшийся провал Фото: из соцсети ВКонтакте

Провал в асфальте на ул. Красноуральской в Нижнем Новгороде устранили после жалобы местных жителей в соцсети. Информация об этом размещена в группе ВКонтакте.

Нижегородка написала, что рядом с остановкой общественного транспорта на перекрестке ул. Красноуральской и ул. Спутник в Автозаводском районе в асфальте образовался провал "диаметром с покрышку колеса и глубиной 1,5 - 2 метра".

Позднее в группе появилась информация, что провал устранен.

(фото: из соцсети ВКонтакте)

Ранее сообщалось, что нижегородские органы власти отработали почти три тысячи запросов граждан через соцсети.