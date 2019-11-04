Провал в асфальте на ул. Красноуральской в Нижнем Новгороде устранили после жалобы в соцсети

Образовавшийся провал
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Провал в асфальте на ул. Красноуральской в Нижнем Новгороде устранили после жалобы местных жителей в соцсети. Информация об этом размещена в группе ВКонтакте.
Нижегородка написала, что рядом с остановкой общественного транспорта на перекрестке ул. Красноуральской и ул. Спутник в Автозаводском районе в асфальте образовался провал "диаметром с покрышку колеса и глубиной 1,5 - 2 метра".
Позднее в группе появилась информация, что провал устранен.
Ранее сообщалось, что нижегородские органы власти отработали почти три тысячи запросов граждан через соцсети.
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