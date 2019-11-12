Подъезд к Румянцевскому кладбищу сделали в Нижнем Новгороде. Просьбу сделать проезд на этом участке безопасным жители озвучили на встрече с главой Владимиром Пановым, сообщили в пресс-службе администрации города.
Отремонтировали дорогу благодаря выделенным средствам из областного бюджета после письменного обращения департамента дорожного хозяйства и администрации Приокского района.
Дорожными специалистами были проведены работы по устройству нового покрытия из асфальтобетона и укреплению обочин из щебня по 75 см с каждой стороны. Протяженность участка составила около 1 км вместе с разворотной площадкой.
По словам местных жителей, дорога капитально не ремонтировалась более 20 лет.
Ранее сообщалось, что кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде.
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